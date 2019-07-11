Суд ЕС отменил санкции в отношении Янукович и ряда его соратников

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников - продленные в 2018 году.

Соответствующее решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

В пресс-релизе по результатам рассмотрения их жалоб сказано, что эти люди были впервые включены в 2014 году в список лиц, чьи средства замораживались на том основании, что они подлежали уголовному преследованию на Украине для расследования преступлений, связанных с растратой госсредств и их незаконным переводом за пределы страны.

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", - сказано в пресс-релизе.

Суд, в частности, усомнился в том, что решение украинских властей о возбуждении и ведении уголовных дел, на основании чего было принято решение применить ограничительные меры, были приняты "в соответствии с правами защиты и правом на эффективную судебную защиту".

"Суд приходит к выводу, что ни одно из предоставленных ему сведений не устанавливает, что Совет подтвердил, что украинские судебные органы соблюдали указанные права прежде чем распространять ограничительные меры. Поэтому он отменяет действия Совета, продлевающие ограничительные меры на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года в отношении других украинцев", - сообщил Суд ЕС.

Ранее в тот же день пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд Евросоюза в ближайшее время может аннулировать санкции в отношении Януковича и его окружения. В то же время она подчеркнула, что решение суда Евросоюза никак "не повлияет на ход расследования относительно упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины".

В Генпрокуратуре также заявили, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

11 марта Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов Януковичу и его одиннадцати соратникам.

Позднее Генпрокуратура Украины проинформировала об исключении главы администрации президента Януковича Клюева из санкционного списка Европейского Союза.

Вечером в четверг Сарган написала в "фейсбуке": "Санкции сняли. Санкции 2016-2018 годов. Санкции 2019 года действуют! Производства не закрыты!"

"Что за привычка выталкивать искусственный негатив вперед и поливать незаслуженно грязью всех? Те, кто кормится с грантов, лишнюю копейку с того получат? Заголовки в СМИ - санкции сняли, все пропало! Где написано, что все пропало?" - добавила Сарган.