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СНГ 11.07.2019 17:26

Президенты России и Киргизии обсуждают двусторонние вопросы, проблемы интеграции

Президент России Владимир Путин заявил, что рад новой возможности обсудить со своим киргизстанским коллегой Сооронбаем Жээнбековым двусторонние отношения и вопросы интеграции.

"Мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и у нас всегда есть, о чем переговорить. Я очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам и поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе и по проблемам интеграции", - сказал Путин в начале встречи с Жээнбековым, который прибыл в Москву с кратким визитом из Швейцарии.

В свою очередь, глава Киргизии отметил большое значение недавнего госвизита Путина в Киргизию для развития двусторонних отношений.

Кроме того Жээнбеков поблагодарил Путина за финансовую помощь бюджету его страны и за средства, выделенных для адаптации Киргизии к нормам ЕАЭС.

Он также пригласил российского президента посетить Киргизию для участия во встрече глав стран ОДКБ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]