Президенты России и Киргизии обсуждают двусторонние вопросы, проблемы интеграции

Президент России Владимир Путин заявил, что рад новой возможности обсудить со своим киргизстанским коллегой Сооронбаем Жээнбековым двусторонние отношения и вопросы интеграции.

"Мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и у нас всегда есть, о чем переговорить. Я очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам и поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе и по проблемам интеграции", - сказал Путин в начале встречи с Жээнбековым, который прибыл в Москву с кратким визитом из Швейцарии.

В свою очередь, глава Киргизии отметил большое значение недавнего госвизита Путина в Киргизию для развития двусторонних отношений.

Кроме того Жээнбеков поблагодарил Путина за финансовую помощь бюджету его страны и за средства, выделенных для адаптации Киргизии к нормам ЕАЭС.

Он также пригласил российского президента посетить Киргизию для участия во встрече глав стран ОДКБ.