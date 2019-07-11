Президенты России и Киргизии обсуждают двусторонние вопросы, проблемы интеграции

Президент России Владимир Путин заявил, что рад новой возможности обсудить со своим киргизстанским коллегой Сооронбаем Жээнбековым двусторонние отношения и вопросы интеграции.
"Мы виделись не так давно, но наш объем взаимодействия большой, и у нас всегда есть, о чем переговорить. Я очень рад, что вы нашли возможность по дороге домой заглянуть и к нам и поговорить о сегодняшнем состоянии наших двусторонних отношений и по другим вопросам, в том числе и по проблемам интеграции", - сказал Путин в начале встречи с Жээнбековым, который прибыл в Москву с кратким визитом из Швейцарии.
В свою очередь, глава Киргизии отметил большое значение недавнего госвизита Путина в Киргизию для развития двусторонних отношений.
Кроме того Жээнбеков поблагодарил Путина за финансовую помощь бюджету его страны и за средства, выделенных для адаптации Киргизии к нормам ЕАЭС.
Он также пригласил российского президента посетить Киргизию для участия во встрече глав стран ОДКБ.
Азербайджан создает Культурный центр в Германии
Азербайджан готов к работе с новым генсеком СЕ – глава МИД
Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины укрепляют сотрудничество
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%
Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в I полугодии 2019г увеличились на 37%
Белнефтехим намерен до 1 октября согласовать объем импорта российских нефтепродуктов в 2020г
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля