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Дальнее зарубежье 11.07.2019 17:34

Лондону после инцидента с британским танкером следует больше инвестировать в оборону - глава МИД

Попытка иранских кораблей перехватить британский танкер в Ормузском проливе демонстрирует Лондону необходимость заняться укреплением военно-морских сил, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Недавний инцидент с иранскими кораблями в (Персидском - ИФ) заливе явственно демонстрирует, почему мы должны больше инвестировать в оборону. Мы чересчур сильно пренебрегали нашим флотом, и этой (тенденции - ИФ) необходимо немедленно дать обратный ход", - написал министр в Twitter в четверг.

"Нам нужно показать нашу уверенность миру и подкрепить слова делом", - подчеркнул Хант.

Ранее в четверг телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что, если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием ранее танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара.

Впоследствии на фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]