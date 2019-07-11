Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%

Министерство сельского хозяйства Азербайджана рассчитывает на завершение к ноябрю сбора урожая хлопка в стране, заявил глава ведомства Инам Керимов.

"Мы планируем ускорить процесс сбора хлопка в текущем году и завершить его до начала ноября", - сказал Керимов в четверг на республиканском совещании в Сабирабадском районе, посвященном вопросам развития хлопководства.

Керимов также отметил, что урожайность в текущем году ожидается на более высоком уровне, чем в 2018 году.

"Ранее мы прогнозировали рост урожая в 2019 году на 13%, но сейчас мы ожидаем, что сбор увеличится на 25%", - сказал Керимов.

В 2018 году в Азербайджане было собрано 232,2 тыс. тонн хлопка.

А.Мамедов