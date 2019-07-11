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АПК 11.07.2019 17:39

Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%

Министерство сельского хозяйства Азербайджана рассчитывает на завершение к ноябрю сбора урожая хлопка в стране, заявил глава ведомства Инам Керимов.

"Мы планируем ускорить процесс сбора хлопка в текущем году и завершить его до начала ноября", - сказал Керимов в четверг на республиканском совещании в Сабирабадском районе, посвященном вопросам развития хлопководства.

Керимов также отметил, что урожайность в текущем году ожидается на более высоком уровне, чем в 2018 году.

"Ранее мы прогнозировали рост урожая в 2019 году на 13%, но сейчас мы ожидаем, что сбор увеличится на 25%", - сказал Керимов.

В 2018 году в Азербайджане было собрано 232,2 тыс. тонн хлопка.

А.Мамедов

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Тэги: ХЛОПОК, СБОР, УРОЖАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]