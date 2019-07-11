Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%

Министерство сельского хозяйства Азербайджана рассчитывает на завершение к ноябрю сбора урожая хлопка в стране, заявил глава ведомства Инам Керимов.
"Мы планируем ускорить процесс сбора хлопка в текущем году и завершить его до начала ноября", - сказал Керимов в четверг на республиканском совещании в Сабирабадском районе, посвященном вопросам развития хлопководства.
Керимов также отметил, что урожайность в текущем году ожидается на более высоком уровне, чем в 2018 году.
"Ранее мы прогнозировали рост урожая в 2019 году на 13%, но сейчас мы ожидаем, что сбор увеличится на 25%", - сказал Керимов.
В 2018 году в Азербайджане было собрано 232,2 тыс. тонн хлопка.
А.Мамедов
Азербайджан создает Культурный центр в Германии
Азербайджан готов к работе с новым генсеком СЕ – глава МИД
Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины укрепляют сотрудничество
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Путин ожидает конструктивного итога межвенесуэльских переговоров при содействии Осло
ЕК объявила конкурс на предложения по сотрудничеству в области искусственного интеллекта
Зеленский с гневом обрушился на украинских чиновников и предложил усилить люстрацию
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля