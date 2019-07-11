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СНГ 11.07.2019 17:44

Украинская оппозиция призывает Зеленского вступить в прямой диалог с президентом России

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ждет от президента Украины Владимира Зеленского проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам мира и освобождения пленных.

"Согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что ради достижения мира, освобождения наших граждан, удерживаемых в Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский обязан выполнить волю граждан - проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан", - говорится в обращении партии, размещенном на ее сайте.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают, что "именно переговоры, именно гуманитарный диалог во всех сферах станет отправной точкой в восстановлении украинско-российских отношений".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]