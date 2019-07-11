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Внешняя политика 11.07.2019 17:53

Власти Азербайджана многое сделали в рамках борьбы со сторонниками Гюлена – посол Турции в Баку

После попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года Азербайджан предпринял серьезные шаги по закрытию структур, связанных с террористической организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил турецкий посол в Баку Эркан Озорал.

«До 2015 года в Азербайджане действовали 14 лицеев и один университет. Но с 2015 года азербайджанское правительство начало борьбу с террористической организацией. Были предприняты серьезные шаги по закрытию структур, связанных с террористической организацией Гюлена», - сказал Озорал в интервью турецкому информационному агентству Анадолу.

Он отметил, что Азербайджан является одной из стран, где «гюленисты» начали создавать свои структуры, и первую школу организация отрыла именно в этой стране.

«После попытки переворота в Турции в Азербайджане не осталось ни одной школы организации. Азербайджан и Турция тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в борьбе с террористической организацией. Угрозу FETO в отношении Турции Азербайджан воспринимает как угрозу себе и принимает соответствующие меры», - сказал дипломат.

Озорал добавил, что азербайджанские власти предприняли серьезные шаги в отношении бизнес-структур FETO, а также экстрадировали в Турцию членов террористической организации, находившихся на тот момент в Азербайджане.

«В настоящее время, можно сказать, присутствие сторонников FETO в стране сведено на нет. Это является свидетельством решимости правительства Азербайджана в борьбе с террористической организацией», - добавил Озорал.

Гюлен, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Богослов заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЮЛЕНИСТЫ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]