Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины укрепляют сотрудничество

Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум подписан в рамках мероприятия, посвященного старту реализации проекта по усилению потенциала высших аудиторских органов стран Восточного партнерства в Тбилиси, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате Азербайджана.

«Меморандум подразумевает проведение встреч, семинаров, тренингов и обмена опыта в сферах законодательной базы, а также финансового аудита и аудитов соответствия и эффективности», - отметили в Счетной палате.

А.Мамедов