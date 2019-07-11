Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.07.2019 18:08

Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины укрепляют сотрудничество

Высшие органы аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум подписан в рамках мероприятия, посвященного старту реализации проекта по усилению потенциала высших аудиторских органов стран Восточного партнерства в Тбилиси, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате Азербайджана.

«Меморандум подразумевает проведение встреч, семинаров, тренингов и обмена опыта в сферах законодательной базы, а также финансового аудита и аудитов соответствия и эффективности», - отметили в Счетной палате.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АУДИТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Палата аудиторов Азербайджана планирует наладить сотрудничество Институтом присяжных бухгалтеров Индии ПАА рассчитывает к 2021г наладить сотрудничество с органами аудита ряда стран мира ПАА рассчитывает к 2016г заключить соглашения о сотрудничестве с органами аудита ведущих стран мира Аудиторские структуры Азербайджана и Македонии подписали Меморандум намерений

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]