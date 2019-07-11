Азербайджан готов к работе с новым генсеком СЕ – глава МИД

Баку готов к работе с новым генеральным секретарем Совета Европы Шарлем Мишелем, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Азербайджан готов работать с новым генеральным секретарем Совета Европы»,- приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова Мамедъярова с встречи с комиссаром СЕ по правам человека Дуньей Миятович.
Ведомство отмечает, что азербайджанский министр проинформировал Миятович о проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречах по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому урегулированию, а также путях продвижения переговоров по субстантивным вопросам.
«Мамедъяров отметил, что позиция Азербайджана остается неизменной. Он подчеркнул необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к своему крову»,- отмечается в сообщении.
В свою очередь, Миятович отметила, что одной из основных целей визита в Азербайджан является ознакомление с ситуацией с защитой прав вынужденных переселенцев. «Миятович высоко оценила созданные правительством Азербайджана условия для достойного проживания вынужденных переселенцев»,- отмечается в сообщении.
Также Комиссар по правам человека отметила, что в Азербайджане провела ряд полезных встреч в соответствующих государственных структурах, посетила места заключения осужденных.
Ф.Исазаде
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