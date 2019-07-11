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Внешняя политика 11.07.2019 18:15

Азербайджан готов к работе с новым генсеком СЕ – глава МИД

Баку готов к работе с новым генеральным секретарем Совета Европы Шарлем Мишелем, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан готов работать с новым генеральным секретарем Совета Европы»,- приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова Мамедъярова с встречи с комиссаром СЕ по правам человека Дуньей Миятович.

Ведомство отмечает, что азербайджанский министр проинформировал Миятович о проводимых при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречах по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому урегулированию, а также путях продвижения переговоров по субстантивным вопросам.

«Мамедъяров отметил, что позиция Азербайджана остается неизменной. Он подчеркнул необходимость вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев к своему крову»,- отмечается в сообщении.

В свою очередь, Миятович отметила, что одной из основных целей визита в Азербайджан является ознакомление с ситуацией с защитой прав вынужденных переселенцев. «Миятович высоко оценила созданные правительством Азербайджана условия для достойного проживания вынужденных переселенцев»,- отмечается в сообщении.

Также Комиссар по правам человека отметила, что в Азербайджане провела ряд полезных встреч в соответствующих государственных структурах, посетила места заключения осужденных.

Ф.Исазаде

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Тэги: СЕ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]