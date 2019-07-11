Азербайджан создает Культурный центр в Германии

Президент Ильхам Алиев распорядился о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Германии.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Деятельность центра будет направлена на поощрение внутренней и внешней политики, культуры, истории, социально-экономического развития, научно-технического и туристического потенциала Азербайджана.
Кабмину поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности центра.
Ф.Исазаде
Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост сбора хлопка в 2019 году на 25%
Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в I полугодии 2019г увеличились на 37%
Белнефтехим намерен до 1 октября согласовать объем импорта российских нефтепродуктов в 2020г
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
AzInterProje подготовит проект нового поселка для 95 семей вынужденных переселенцев
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
Путин ожидает конструктивного итога межвенесуэльских переговоров при содействии Осло
ЕК объявила конкурс на предложения по сотрудничеству в области искусственного интеллекта
Зеленский с гневом обрушился на украинских чиновников и предложил усилить люстрацию
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля