Азербайджан создает Культурный центр в Германии

Президент Ильхам Алиев распорядился о создании Культурного центра при посольстве Азербайджана в Германии.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Деятельность центра будет направлена на поощрение внутренней и внешней политики, культуры, истории, социально-экономического развития, научно-технического и туристического потенциала Азербайджана.

Кабмину поручено принять необходимые меры по обеспечению деятельности центра.

Ф.Исазаде