Минфин США ввел санкции против военной контрразведки Венесуэлы

Причиной для введения санкций против венесуэльского Управления военной контрразведки (DGCIM) стала смерть капитана венесуэльского флота Рафаэля Акосты, сообщает в четверг министерство финансов США.
"Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были необоснованными и недопустимыми, - прокомментировал введение новых санкций министр финансов США Стивен Мнучин. - Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению правительства Мадуро с политическими оппонентами, ни в чем неповинными гражданами и военными в попытке подавить инакомыслие".
Капитан военно-морского флота Рафаэль Акоста Аревало был задержан 21 июня военной контрразведкой Венесуэлы по обвинению в организации государственного переворота. Через восемь дней после задержания, 29 июня, капитан Акоста скончался, находясь под стражей. При этом, в заявлении Минфина США содержится утверждение, что на теле Акосты были обнаружены следы физического насилия.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 5 июля опубликовало отчет, в котором подробно описываются методы, используемые военной контрразведкой Венесуэлы для сбора информации, запугивания и наказания задержанных.
Управление военной контрразведки Венесуэлы внесена в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List). Оно занимается выявлением фактов шпионажа со стороны внутренних и внешних военных и гражданских структур в отношении руководства страны и вооруженных сил Венесуэлы.
Парламент Азербайджана принял изменения в госбюджете на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
Вице-премьер Азербайджана представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития
Дипломаты Азербайджана и РФ обсуждают подготовку к Каспийскому экономическому форуму
Продление сделки ОПЕК+ не меняет фундаментальный прогноз перенасыщенности рынка - МЭА
Украинская Power Pro рассчитывает создать в Азербайджане СП по производству спортивного питания и средств гигиены
Парламент Азербайджана одобрил повышение с 1 октября минимальной пенсии на 25%
Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для иностранных туристов
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию