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Дальнее зарубежье 11.07.2019 21:34

Минфин США ввел санкции против военной контрразведки Венесуэлы

Причиной для введения санкций против венесуэльского Управления военной контрразведки (DGCIM) стала смерть капитана венесуэльского флота Рафаэля Акосты, сообщает в четверг министерство финансов США.

"Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты были необоснованными и недопустимыми, - прокомментировал введение новых санкций министр финансов США Стивен Мнучин. - Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению правительства Мадуро с политическими оппонентами, ни в чем неповинными гражданами и военными в попытке подавить инакомыслие".

Капитан военно-морского флота Рафаэль Акоста Аревало был задержан 21 июня военной контрразведкой Венесуэлы по обвинению в организации государственного переворота. Через восемь дней после задержания, 29 июня, капитан Акоста скончался, находясь под стражей. При этом, в заявлении Минфина США содержится утверждение, что на теле Акосты были обнаружены следы физического насилия.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 5 июля опубликовало отчет, в котором подробно описываются методы, используемые военной контрразведкой Венесуэлы для сбора информации, запугивания и наказания задержанных.

Управление военной контрразведки Венесуэлы внесена в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List). Оно занимается выявлением фактов шпионажа со стороны внутренних и внешних военных и гражданских структур в отношении руководства страны и вооруженных сил Венесуэлы.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]