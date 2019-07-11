Дипломаты Азербайджана и РФ обсуждают подготовку к Каспийскому экономическому форуму

Проведение первого Каспийского экономического форума стало одной из тем телефонного разговора статс-секретаря - замминистра иностранных дел России Григория Карасина с заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым, сообщает в четверг МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной повестки дня, включая подготовку сторон к предстоящему первому Каспийскому экономическому форуму", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
По данным МИД РФ, первый Каспийский экономический форум пройдет 12 августа 2019 года в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза".
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