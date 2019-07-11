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Внешняя политика 11.07.2019 20:22

Дипломаты Азербайджана и РФ обсуждают подготовку к Каспийскому экономическому форуму

Проведение первого Каспийского экономического форума стало одной из тем телефонного разговора статс-секретаря - замминистра иностранных дел России Григория Карасина с заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым, сообщает в четверг МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной и региональной повестки дня, включая подготовку сторон к предстоящему первому Каспийскому экономическому форуму", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По данным МИД РФ, первый Каспийский экономический форум пройдет 12 августа 2019 года в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]