Глава МВД Грузии Гахария заявляет, что не собирается в отставку

Министр внутренних дел Грузии Гиоргия Гахария заявил, что не уйдет с поста и считает действия правоохранительных органов у здания парламента 20-21 июня правомерными.

"Под предлогом протеста против оккупации организованная вполне конкретными оппозиционными политиками толпа предприняла попытку ворваться в парламент. Хочу сказать этим конкретным оппозиционным лидерам, что в этой стране с использованием силы, штурмом парламента смены власти уже не произойдет. Действия полиции при разгоне радикально настроенных граждан были пропорциональными и легитимными", - сказал Гахария в четверг в эфире грузинского телеканала "Пирвели".

Он отметил, что следственные органы располагают видеокадрами, которые документально свидетельствуют, что акция 20 июня после 22 часов стала организованным штурмом парламента. Гахария заявил, что все его организаторы будут привлечены к ответственности.

Министр подчеркнул, что всю ответственность за проведенную спецоперацию он берет на себя. "Если бы не были приняты необходимые меры, за штурмом парламента последовали бы политические последствия", - сказал Гахария.

Прямой эфир министра проходит на фоне акции протеста небольшой группы молодых людей у здания телеканала "Пирвели" требующих его отставки.

Всего требования того, чтобы Гахария оставил свой пост, звучат в Тбилиси более 20 дней. В ходе спецоперации у здания парламента пострадали 240 человек, среди них 80 полицейских.