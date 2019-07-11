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Регион 11.07.2019 23:02

В Грузии оценили в $1,4 млрд ущерб от санкций, которые обсуждались в России

Если Россия применила бы рекомендованные Госдумой специальные экономические меры в отношении Грузии, ущерб составил бы 4 млрд лари ($ 1,4 млрд), заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"В случае введения полноценного российского эмбарго, чего, к счастью, не произошло, общие потери Грузии составили бы 4 млрд лари", - заявила Турнава журналистам в четверг в Батуми, где она участвует в международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

Министр выделила основные сферы сотрудничества с Россией и детализировала возможные потери.

"Это, в первую очередь, $750 млн, или доход от туристов в размере более 2 млрд лари, которые мы должны были получить до конца года. Это - денежные переводы в объеме $600 млн, поступившие в прошлом году, и примерно такого же уровня мы ожидаем в этом году. Также это экспорт вина, минеральной воды и другой сельскохозяйственной продукции, который ежегодно превышает $300 млн", - сказала Турнава.

По ее словам, в Аджарии сейчас действительно ощущается нехватка туристов.

"Многие брони были отменены, хотя, мы бы, естественно, хотели, чтобы наши курорты были более загружены. Мы не особо зависим от российского рынка и российских туристов, но это направление все-таки важно для нашей туристической индустрии. Мы не должны забывать о семейных гостиницах, рядовых гражданах, которые ждали этих туристов, и сегодня мы видим именно эту проблему", - заявила министр.

По ее словам, влияние на ситуацию оказывают безответственные заявления и агрессивная риторика представителей радикальной оппозиции.

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2019 года Грузию посетили 691,6 тыс. граждан России, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, в результате чего россияне вышли на первое место среди посетивших республику иностранных визитеров. Ожидалось, что до конца года Грузию посетят еще около 1 млн российских туристов. Однако этот прогноз оказался под вопросом после антироссийских выступлений в Тбилиси, ответом на которые стали решения властей РФ о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией и ограничениях на поездки в республику российских туристов.

Вслед за этим, в минувшее воскресенье телеведущий грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в своей передаче "Постскриптум" выступил с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Поступок ведущего осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Грузии Мамука Бахтадзе, усмотрев в них провокацию.

Кремль и МИД РФ осудили высказывания Габунии. На фоне антироссийских акций, которые начались в Грузии с 20 июня, и скандального выпуска "Постскриптум", во вторник Госдума РФ рекомендовала применить специальные экономические меры в отношении Грузии, но президент России отказался вводить санкции, как он заявил, "из уважения к грузинскому народу".

По данным Национальной службы статистики, торговый оборот Грузии с Россией в январе-мае 2019 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 3,7% - до $568,2 млн. При этом экспорт грузинских товаров в РФ, состоящий в основном из ферросплавов, вина и минеральной воды, а также спиртных напитков и другой продукции, вырос на 27,9% - до $218,7 млн (14,9% всего экспорта Грузии).

По этому показателю Россия, как и год назад, заняла первое место среди импортеров грузинской продукции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, МИНИСТР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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