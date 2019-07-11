Трамп упрекнул Китай в нарушении договоренности закупать продукцию американских фермеров

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Пекин не придерживается договоренностей с Вашингтоном, и не закупает сельскохозяйственную продукцию у американских производителей.
"Мексика действует отлично на границе (с США - ИФ), но Китай подводит нас и не закупает у наших великолепных фермеров сельскохозяйственную продукцию, а говорил, что будет. Надеюсь, что скоро они (Китай - ИФ) начнут это делать!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в четверг.
Китайско-американские переговоры по торговым вопросам завершились в Вашингтоне в мае без конкретного результата. Вашингтон возложил ответственность за это на Китай, который, якобы, хотел внести изменения в практически готовое соглашение.
На встрече на саммите G20 в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении переговорного процесса.
Американские власти при этом настаивали на расширении сельскохозяйственного экспорта в КНР.
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