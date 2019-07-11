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Дальнее зарубежье 11.07.2019 23:23

Трамп упрекнул Китай в нарушении договоренности закупать продукцию американских фермеров

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Пекин не придерживается договоренностей с Вашингтоном, и не закупает сельскохозяйственную продукцию у американских производителей.

"Мексика действует отлично на границе (с США - ИФ), но Китай подводит нас и не закупает у наших великолепных фермеров сельскохозяйственную продукцию, а говорил, что будет. Надеюсь, что скоро они (Китай - ИФ) начнут это делать!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в четверг.

Китайско-американские переговоры по торговым вопросам завершились в Вашингтоне в мае без конкретного результата. Вашингтон возложил ответственность за это на Китай, который, якобы, хотел внести изменения в практически готовое соглашение.

На встрече на саммите G20 в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении переговорного процесса.

Американские власти при этом настаивали на расширении сельскохозяйственного экспорта в КНР.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]