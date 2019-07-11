Трамп обсудил с Нетаньяху действия Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере безопасности, а также действия Ирана в регионе, говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.
"Вчера президент Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество США и Израиля в продвижении общих интересов в сфере национальной безопасности, включая усилия по предотвращению злонамеренных действий Ирана в регионе", - отмечается в заявлении Белого дома.
В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.
Кроме этого, Иран, недовольный позицией европейских стран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, начал поэтапное сокращение обязательств по СВПД.
В свою очередь Нетаньяху ранее призывал европейские страны ввести санкции против Ирана, превысившего предусмотренный СВПД лимит обогащенного урана.
Трамп в свою очередь заявлял, что Иран в будущем может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновить элементы своей ядерной программы.
1ви аю ан
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