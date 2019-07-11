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Дальнее зарубежье 11.07.2019 23:48

Трамп обсудил с Нетаньяху действия Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сотрудничество в сфере безопасности, а также действия Ирана в регионе, говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

"Вчера президент Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество США и Израиля в продвижении общих интересов в сфере национальной безопасности, включая усилия по предотвращению злонамеренных действий Ирана в регионе", - отмечается в заявлении Белого дома.

В последнее время обострились отношения между Ираном и США, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

Кроме этого, Иран, недовольный позицией европейских стран после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, начал поэтапное сокращение обязательств по СВПД.

В свою очередь Нетаньяху ранее призывал европейские страны ввести санкции против Ирана, превысившего предусмотренный СВПД лимит обогащенного урана.

Трамп в свою очередь заявлял, что Иран в будущем может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновить элементы своей ядерной программы.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]