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ТЭК 12.07.2019 09:19

Цены на нефть возобновили рост, Brent поднялась до $66,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу вернулись к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудности в торговых переговорах США и Китая.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 подорожали на $0,38 (на 0,57%) - до $66,90 за баррель. В четверг их цена упала на $0,49 (на 0,7%), составив на закрытие $66,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,34 (на 0,56%) - до $60,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,23 (на 0,4%) и завершила день на отметке $60,20 за баррель.

В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

"В последнее время на нефтяном рынке слишком много неопределенности, - заявил MarketWatch главный рыночный стратег Walsh Trading Скотт Джекас. - "Бычий" лагерь ориентируется на проходящий через Мексиканский залив шторм, а также на усиление напряженности на Ближнем Востоке. А "медвежий" лагерь смотрит в сторону добычи нефти в США, которая растет полным ходом".

Кроме того, повышается производство углеводородов и в других странах, не входящих в ОПЕК, что создает угрозы избыточного предложения, добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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