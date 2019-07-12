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Дальнее зарубежье 12.07.2019 09:21

Более 60 человек стали жертвами наводнений в Китае

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в южных районах Китая погиб 61 человек, более 4,3 тыс. человек удалось спасти, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

По данным ведомства, из опасных районов было эвакуировано более 350 тыс. человек.

Разрушено 9,3 тыс. домов, пострадал урожай сельскохозяйственных культур на площади 370 тыс. га, на 249 тыс. га урожай потерян безвозвратно.

Прямой экономический ущерб от стихийного бедствия превысил 53,4 млрд юаней ($7,8 млрд), уточнило министерство данные по состоянию на утро пятницы.

Первоначально ущерб оценивался в 13,25 млрд юаней ($1,9 млрд).

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в южных и юго-восточных районах страны ожидаются новые ливни и штормовой ветер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]