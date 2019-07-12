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Транспорт и связь 12.07.2019 10:40

Китайская авиакомпания закупает 20 самолётов у Airbus - заявление

Флагман китайской гражданской авиации авиакомпания Air China объявила, что оформила заказ на приобретение у Airbus 20 единиц широкофюзеляжных лайнеров A350-900.

Стоимость сделки по ценам каталога оценивается в $6,54 млрд, поставки самолетов намечены на 2020-2022 годы, говорится в распространенном заявлении авиакомпании.

В нем отмечается, что сделка предусматривает возможность замены пяти из 20 самолетов A350-900 на более вместительные A350-1000.

Airbus подтвердил факт достигнутой договоренности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, САМОЛЕТЫ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]