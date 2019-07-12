Китайская авиакомпания закупает 20 самолётов у Airbus - заявление

Флагман китайской гражданской авиации авиакомпания Air China объявила, что оформила заказ на приобретение у Airbus 20 единиц широкофюзеляжных лайнеров A350-900.

Стоимость сделки по ценам каталога оценивается в $6,54 млрд, поставки самолетов намечены на 2020-2022 годы, говорится в распространенном заявлении авиакомпании.

В нем отмечается, что сделка предусматривает возможность замены пяти из 20 самолетов A350-900 на более вместительные A350-1000.

Airbus подтвердил факт достигнутой договоренности.