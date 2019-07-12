Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.07.2019 09:27

Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Компании, которые разрабатывают криптовалюты, должны получить лицензии на банковскую деятельность и подчиняться соответствующим правилам, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, собственную криптовалюту - либра - разрабатывает компания Facebook.

"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны получить банковские лицензии и подчиняться банковским правилам, как все банки, национальные и международные", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что "не является сторонником биткоина и других криптовалют, которые не представляют собой деньги и чей курс в высшей степени волатилен".

"У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!", - подчеркнул Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, КРИПТОВАЛЮТЫ, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Американцы считают Трампа сильным лидером, но сомневаются в его честности Трамп продолжает давать нелестные характеристики британскому послу в США Трамп заявил, что США сегодня сильнее, чем когда-либо Больше половины американцев против импичмента Трампа - опрос Трамп советует Ирану быть поосторожнее с угрозами активизировать обогащение урана Алиев возлагает надежды на Трампа в карабахском урегулировании

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]