Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Компании, которые разрабатывают криптовалюты, должны получить лицензии на банковскую деятельность и подчиняться соответствующим правилам, заявил президент США Дональд Трамп.
Как сообщалось, собственную криптовалюту - либра - разрабатывает компания Facebook.
"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны получить банковские лицензии и подчиняться банковским правилам, как все банки, национальные и международные", - написал Трамп в своем твиттере.
Он отметил, что "не является сторонником биткоина и других криптовалют, которые не представляют собой деньги и чей курс в высшей степени волатилен".
"У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!", - подчеркнул Трамп.
Парламент Азербайджана принял изменения в госбюджете на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
Вице-премьер Азербайджана представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития
Дипломаты Азербайджана и РФ обсуждают подготовку к Каспийскому экономическому форуму
Парламент Азербайджана одобрил повышение с 1 октября минимальной пенсии на 25%
Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для иностранных туристов
УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
В ЕС признают необходимость шагов навстречу Грузии на ее пути евроинтеграции - посол Франции
В Туве возбудили дело в связи с гибелью десяти человек при попытке пересечь реку вброд на УАЗе
Москва и Ашхабад работают над вопросом выдачи туркменских загранпаспортов бипатридам - МИД РФ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию