Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Компании, которые разрабатывают криптовалюты, должны получить лицензии на банковскую деятельность и подчиняться соответствующим правилам, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, собственную криптовалюту - либра - разрабатывает компания Facebook.

"Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны получить банковские лицензии и подчиняться банковским правилам, как все банки, национальные и международные", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что "не является сторонником биткоина и других криптовалют, которые не представляют собой деньги и чей курс в высшей степени волатилен".

"У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!", - подчеркнул Трамп.