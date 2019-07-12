США осуждают попытки Ирана по захвату британского танкера - госдеп

Госдеп США осуждает попытки Ирана по захвату британского танкера British Heritage вблизи Ормузского пролива, заявила представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус во время брифинга.
"Государственный департамент осуждает попытку Военно-Морского Флота Корпуса Стражей Исламской революции незаконно преследовать и препятствовать проходу торгового судна под флагом Великобритании British Heritage вчера вблизи Ормузского пролива", - сказала она.
По ее словам, США высоко оценивают действия Королевского флота "по обеспечению свободы судоходства и свободного торгового потока через этот критически важный водный путь".
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Соединенным Королевством и нашими союзниками для обеспечения того, чтобы злонамеренная деятельность иранского режима не нарушала международное право, безопасность судоходства или глобальную торговлю", - добавила Ортагус.
Ранее СМИ сообщили, что пять вооруженных лодок, предположительно, Корпуса Стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage, который выходил из Персидского залива и пересекал Ормузский пролив.
Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После чего иранцы отступили.
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