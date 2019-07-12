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Дальнее зарубежье 12.07.2019 09:33

США осуждают попытки Ирана по захвату британского танкера - госдеп

Госдеп США осуждает попытки Ирана по захвату британского танкера British Heritage вблизи Ормузского пролива, заявила представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус во время брифинга.

"Государственный департамент осуждает попытку Военно-Морского Флота Корпуса Стражей Исламской революции незаконно преследовать и препятствовать проходу торгового судна под флагом Великобритании British Heritage вчера вблизи Ормузского пролива", - сказала она.

По ее словам, США высоко оценивают действия Королевского флота "по обеспечению свободы судоходства и свободного торгового потока через этот критически важный водный путь".

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Соединенным Королевством и нашими союзниками для обеспечения того, чтобы злонамеренная деятельность иранского режима не нарушала международное право, безопасность судоходства или глобальную торговлю", - добавила Ортагус.

Ранее СМИ сообщили, что пять вооруженных лодок, предположительно, Корпуса Стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage, который выходил из Персидского залива и пересекал Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После чего иранцы отступили.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]