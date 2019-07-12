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Туризм 12.07.2019 09:38

Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для иностранных туристов

Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.

"В Дубае иностранным туристам теперь предлагается бесплатная 30-дневная лицензия на алкоголь. Власти эмирата уверяют, что с этим документом путешественник не будет нарушать закон страны, а употреблять спиртное на законных основаниях. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года, и он не был мусульманином", - пишет издание.

Как отмечает газета, сеть розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI), дочерняя компания группы Emirates, выделила на своем сайте отдельный раздел, где объяснила, как туристам подать заявку на получение лицензии. "Турист может посетить любой магазин сети MMI с паспортом, заполнить специальную форму, поставить подпись. Также иностранец оставит в магазине копию своего паспорта и копию печати визы, а на руки получит правила употребления спиртного в Дубае", - пишет Khaleej Times.

По данным газеты, кодекс поведения для туристов в Дубае включает пять пунктов, среди которых нельзя употреблять алкоголь в общественных местах, нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, нельзя дебоширить.

В настоящее время обладатели визы в Дубае имеют право на двухлетнюю лицензию, которая позволяет им покупать алкоголь в магазинах и хранить его дома.

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Тэги: ОАЭ, ТУРИЗМ, АЛКОГОЛЬ, ЛИЦЕНЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]