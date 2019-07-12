При взрыве на свадьбе на востоке Афганистана пять человек погибли, 40 ранены - СМИ

Не менее пяти человек погибли, еще 40 человек получили ранения при взрыве, прогремевшем на свадьбе в уезде Пачир Ва Агам восточной афганской провинции Нангархар, сообщает в пятницу афганский телеканал Tolo со ссылкой на данные местных властей.

По сообщениям СМИ, во время свадебной церемонии сработало взрывное устройство.

Издание Subhe Kabul Daily отмечает, что бомбу в действие привел несовершеннолетний террорист-смертник.