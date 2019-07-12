Евросоюз пока не может восстановить прежний объем торговли с Ираном в обход санкций США - газета

Евросоюз пока не может выполнить требование Ирана и полностью восстановить с ним торговые отношения, платежный механизм INSTEX для обхода экстерриториальных санкций США до сих пор не начал работать, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

"Европейские компании должны сохранить торговлю с Ираном как минимум на том же уровне, на который она вышла после вступления в силу СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ) в 2016 году. Однако среди европейских политиков присутствует определенная доля скепсиса насчет того, что экономические контакты будут вестись с теми же показателями, что и в "золотую эпоху" с 2016 по 2018 год", - говорится в публикации.

Как рассказали изданию два источника в европейских дипломатических кругах, учитывая настрой США и отказ крупных предприятий ЕС сотрудничать с Ираном, рассчитывать на полномасштабное возобновление торговли не приходится.

Эту информацию в беседе с газетой подтвердил французский депутат в Европарламенте Тьерри Мариани.

"В этом плане я пессимист. Сегодня Европа оказалась в заложниках у США. После выхода Штатов из договоренностей со стороны европейских правительств были заявления, что будет сделано все возможное для сохранения соглашения. На деле же они добровольно сдали позиции американцам. Поэтому вполне логично, что Иран решил больше не придерживаться сделки", - отметил Мариани.

Созданный с подачи Великобритании, Германии и Франции специальный механизм расчетов INSTEX должен был выступить главной мерой защиты европейских компаний, работающих с Ираном, от экстерриториальных санкций США. Однако, как заявили газете в министерстве иностранных дел Германии, он до сих пор так и не запущен.

Издание напоминает, что Иран продолжит обогащать уран сверх обозначенной в СВПД нормы в 3,67% до тех пор, пока его европейские партнеры вопреки санкциям США не обеспечат обещанные в договоре экономические выгоды. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани во время встречи с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, которая прошла 10 июля в Тегеране.

Между тем на фоне торгово-экономических противоречий сохраняется угроза военного обострения в Персидском заливе, пишут "Известия".

Ранее в четверг телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив. Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что, если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием ранее танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара. Впоследствии на фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров.