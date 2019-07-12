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Дальнее зарубежье 12.07.2019 11:32

Трамп встретится с премьер-министром Нидерландов 18 июля

Президент США Дональд Трамп планирует принять голландского премьер-министра Марка Рютте в Белом доме на следующей неделе, сообщает администрация президента.

Белый дом объявил в четверг, что лидер Нидерландов встретится с Трампом 18 июля.

Согласно заявлению пресс-секретаря Стефани Гришэм, они обсудят укрепление "экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности".

Два лидера также примут участие в презентации американского флага, который был поднят над кораблем ВМС США во время высадки в Нормандии 75 лет назад.

Его голландские владельцы передадут флаг, который позже будет выставлен в Смитсоновском Национальном музее американской истории в Вашингтоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НИДЕРЛАНДЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]