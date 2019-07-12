Трамп встретится с премьер-министром Нидерландов 18 июля

Президент США Дональд Трамп планирует принять голландского премьер-министра Марка Рютте в Белом доме на следующей неделе, сообщает администрация президента.

Белый дом объявил в четверг, что лидер Нидерландов встретится с Трампом 18 июля.

Согласно заявлению пресс-секретаря Стефани Гришэм, они обсудят укрепление "экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности".

Два лидера также примут участие в презентации американского флага, который был поднят над кораблем ВМС США во время высадки в Нормандии 75 лет назад.

Его голландские владельцы передадут флаг, который позже будет выставлен в Смитсоновском Национальном музее американской истории в Вашингтоне.