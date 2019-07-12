США и Южная Корея предлагают Японии обсудить введенные ограничения на экспорт

Вашингтон и Сеул предлагают Токио провести трехсторонние переговоры для обсуждения принятых Японией ограничений на экспорт ключевых высокотехнологичных материалов в Южную Корею, сообщает агентство "Ренхап".

"Мы хотели бы найти конструктивное решение, но японская сторона до сих пор не ответила", - заявил журналистам заместитель главы отдела национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Ким Хен Чон.

По его словам, некий высокопоставленный американский чиновник отправится в Азию, и США хотели использовать эту возможность для проведения трехсторонней встречи.

Между тем, Ким Хен Чон отказался уточнить имя этого высокопоставленного чиновника.

Во время своего визита в Вашингтон замглавы отдела национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи встретился с главой администрации Белого дома Миком Малвани и членами Сената. Все они выразили надежду, что двум союзникам США удастся разрешить спор конструктивным образом.

В свою очередь, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что проинформирует Ким Хен Чона, если США найдет способ для решения спора между Сеулом и Токио.

В пятницу Ким Хен Чон планирует встретиться с заместителем советника по национальной безопасности США Чарльзом Купперманом.

По его словам, они обсудят широкий круг вопросов, включая переговоры по денуклеаризации КНДР.

Ожидается, что США и Северная Корея возобновят переговоры в середине этого месяца в соответствии с соглашением между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, достигнутым во время встречи на межкорейской границе 30 июня.

"Я не могу точно сказать, состоятся ли они на следующей неделе или через неделю. Мы все еще ждем ответа, поэтому я думаю, что нам придется подождать и посмотреть", - заявил южнокорейский чиновник.

Как сообщает агентство, министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи посетит США на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение торгового спора между Токио и Сеулом.

В прошлый четверг правительство Японии усложнило процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

Япония заявила, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство опровергло эти утверждения. Сеул, в свою очередь, утверждает, что ограничения являются политически мотивированным экономическим возмездием после того, как Верховный Суд Южной Кореи в прошлом году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.