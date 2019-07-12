Четыре британца арестованы в Китае по делу о наркотиках

Четверо подданных Великобритании находятся среди 16 иностранцев, арестованных в Китае по делу о распространении наркотиков, подтвердило в пятницу британское посольство в КНР.
"Мы находимся в контакте с китайскими властями после ареста четырех британцев в провинции Цзянсу, а также обеспечиваем им консульскую поддержку", - цитирует телерадиокорпорация Би-би-си заявление представителя дипмиссии.
В минувший вторник управление общественной безопасности города Сучжоу провинции Цзянсу распространило информацию об успешном раскрытии дела, связанного с распространением наркотиков. Всего было арестовано 19 человек, среди них - 16 иностранцев.
Агентство "Синьхуа" сообщало, что среди арестованных иностранцев - семь преподавателей и девять студентов отделения Международного образовательного центра по обучению английскому языку, базирующегося в Швейцарии.
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