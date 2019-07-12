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Дальнее зарубежье 12.07.2019 11:17

Четыре британца арестованы в Китае по делу о наркотиках

Четверо подданных Великобритании находятся среди 16 иностранцев, арестованных в Китае по делу о распространении наркотиков, подтвердило в пятницу британское посольство в КНР.

"Мы находимся в контакте с китайскими властями после ареста четырех британцев в провинции Цзянсу, а также обеспечиваем им консульскую поддержку", - цитирует телерадиокорпорация Би-би-си заявление представителя дипмиссии.

В минувший вторник управление общественной безопасности города Сучжоу провинции Цзянсу распространило информацию об успешном раскрытии дела, связанного с распространением наркотиков. Всего было арестовано 19 человек, среди них - 16 иностранцев.

Агентство "Синьхуа" сообщало, что среди арестованных иностранцев - семь преподавателей и девять студентов отделения Международного образовательного центра по обучению английскому языку, базирующегося в Швейцарии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, НАРКОТИКИ, БРИТАНЦЫ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]