Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.07.2019 10:09

Додон намерен просить Россию о скидке на газ

Президент Молдавии Игорь Додон планирует запросить у России дополнительные скидки на газ.

"Очень не хотелось бы повышать тарифы для населения. Поэтому я буду просить руководство России о том, чтобы в следующие 4-5 месяцев получить дополнительную скидку на газ, чтобы иметь возможность решать текущие проблемы", - заявил Додон он заявил в четверг вечером в рамках передачи на телеканале Moldova1.

Он назвал жизненно важным сохранить поставки газа после 1 января 2020 года.

"Я очень надеюсь, что Россия и Украина найдут общий язык по транзиту газа, чтобы мы продолжали получать российский газ через Украину. Газопровод Унгень - Кишинев, который свяжет нас с системой поставок газа из Румынии, не будет готов раньше второй половины 2020 года. А реально, он может начать работу с 2021 года. И то, это тоже может быть российский газ, который будет поступать в обход Украины, через Европу. Проблему газа нам нужно решать всерьез", - подчеркнул Додон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, СКИДКА


Похожие новости


Додон приветствует возобновление сотрудничества парламентов Молдавии и РФ Президент Молдавии побывает в России с "частным визитом" до созыва нового парламента Додон обсудил поставки газа в Молдавию с главой Газпрома Президент Молдавии отправляется с рабочим визитом в Москву Президент Додон соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдавии - газета

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]