В случае утверждения кандидат на пост главы ОКНШ США не изменит позиции Вашингтона по отношению к Турции из-за С-400

Кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли выступил против поставок Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае, если Анкара приобретет российские ЗРС С-400.

"В случае, если я буду утвержден (на посту главы ОКНШ), я порекомендую прекратить поставку F-35 в Турцию и исключить Турцию из программы F-35, если Анкара получит С-400", - заявил он на слушаниях в Сенате США.

Турция предлагала США создать рабочую группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой С-400, однако не получала от США ответа.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Эрдоган после встречи с Трампом в Осаке на саммите G-20 заявлял, что власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России С-400.

"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - заявлял Эрдоган.