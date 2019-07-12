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Дальнее зарубежье 12.07.2019 10:33

Талибы отвергли причастность к взрыву на свадьбе на востоке Афганистана

Движение "Талибан" не имеет отношения к взрыву на свадьбе в одном из уездов восточной афганской провинции Наргархар, написал в твиттере в пятницу представитель талибов Забиулла Муджахид.

Ранее афганский телеканал Tolo со ссылкой на данные местных властей сообщил, что в результате взрыва на свадьбе в уезде Пачир Ва Агам в провинции Нангархар в пятницу утром погибли пять человек, еще 40 человек получили ранения. По сообщениям афганских СМИ, взрывное устройство на свадебной церемонии привел в действие несовершеннолетний.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ТАЛИБЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]