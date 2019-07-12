Талибы отвергли причастность к взрыву на свадьбе на востоке Афганистана

Движение "Талибан" не имеет отношения к взрыву на свадьбе в одном из уездов восточной афганской провинции Наргархар, написал в твиттере в пятницу представитель талибов Забиулла Муджахид.
Ранее афганский телеканал Tolo со ссылкой на данные местных властей сообщил, что в результате взрыва на свадьбе в уезде Пачир Ва Агам в провинции Нангархар в пятницу утром погибли пять человек, еще 40 человек получили ранения. По сообщениям афганских СМИ, взрывное устройство на свадебной церемонии привел в действие несовершеннолетний.
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