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Дальнее зарубежье 12.07.2019 11:45

Huawei пока не видит выполнения США обещания Трампа

Пока США не выполняют обещание президента Дональда Трампа, данное председателю КНР Си Цзиньпину, о снятии ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих для Huawei, заявил председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа.

"Пока мы не наблюдаем ощутимых изменений, - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не говорим, что прекрасно чувствуем себя, оставаясь в "черном списке", только потому, что было объявлено о послаблениях", - отметил Лян Хуа.

"На самом деле мы считаем, что мы должны быть полностью удалены из "черного списка", - подчеркнул он.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Представители руководства Huawei отвергали обвинения в том, что собрали секретную информацию по запросу правительства КНР.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.

Трамп после встречи с Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в японской Осаке заявил, что запрет для американских компаний на поставки Huawei комплектующих снимается.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИЯ, США, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]