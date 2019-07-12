Huawei пока не видит выполнения США обещания Трампа

Пока США не выполняют обещание президента Дональда Трампа, данное председателю КНР Си Цзиньпину, о снятии ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих для Huawei, заявил председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа.

"Пока мы не наблюдаем ощутимых изменений, - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не говорим, что прекрасно чувствуем себя, оставаясь в "черном списке", только потому, что было объявлено о послаблениях", - отметил Лян Хуа.

"На самом деле мы считаем, что мы должны быть полностью удалены из "черного списка", - подчеркнул он.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. В результате деятельность китайской компании на американском рынке была значительно ограничена.

Представители руководства Huawei отвергали обвинения в том, что собрали секретную информацию по запросу правительства КНР.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.

Трамп после встречи с Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в японской Осаке заявил, что запрет для американских компаний на поставки Huawei комплектующих снимается.