ЦБ Азербайджана планирует 15 июля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 15 июля 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 100 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 15 июля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 100 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 8 июля - ЦБА привлек 150 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 8 июля установлен 6,51%-8,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
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