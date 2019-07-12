Десять человек погибли в Туве при попытке переехать реку на внедорожнике

Автомобиль УАЗ опрокинулся в реку в Республике Тува, десять человек погибли, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МВД РФ по региону.

"12 июля в дежурную часть поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ", - говорится в сообщении.

По данным МВД, "на месте происшествия обнаружены тела десяти погибших".

Отмечается, что среди погибших - шестеро несовершеннолетних.

В настоящее время устанавливается точное число людей, находившихся в автомобиле.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в МВД.

Источник в органах здравоохранения республики рассказал "Интерфаксу", что в УАЗе "две семьи ехали на отдых к целебному источнику".

В свою очередь, в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что спасатели выехали к месту падения внедорожника в реку в Тыве.

"Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно выехали в отдалённый Бай-Тайгинский район Тувы, где по данным МВД по Республике Тыва при следовании из села Тээли перевернулась в реку Ак автомашина "УАЗ", в которой находились десять человек, в том числе шесть детей", - сказали в пресс-службе.

Также в целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба. Дальнейшая информация уточняется.