Иран потребовал от Великобритании отказаться от опасной игры и освободить задержанный танкер

Иран потребовал от Великобритании немедленно освободить задержанный близ Гибралтара танкер Grace 1 с иранской нефтью, назвав действия Лондона опасной игрой, сообщает в пятницу телеканал Sky News.
"Это опасная игра, у которой есть последствия. Правовые предлоги не выглядят убедительными...Освобождение танкера - в интересах всех стран", - сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
На прошлой неделе власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.
Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.
В четверг телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.
Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.
Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что, если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.
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