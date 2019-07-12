Азербайджан изменил порядок взимания таможенных пошлин при импорте прицепов и полуприцепов

Кабинет министров Азербайджана определил ставку импортных таможенных пошлин для прицепов, полуприцепов, прочих транспортных средств без двигателя и их запчастей.
Согласно постановлению кабинета министров, опубликованного на сайте правительства, пошлина за импорт каждой единицы прицепов, полуприцепов, прочих транспортных средств без двигателя, чей вес превышает 1,6 тыс. кг, и их запчастей составит 15% от таможенной стоимости товара.
Ранее пошлиной в размере 15% от стоимости облагался лишь импорт прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств без двигателя, вес которых превышал 3,6 тыс. кг.
А.Мамедов
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