Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 12.07.2019 11:11

Азербайджан изменил порядок взимания таможенных пошлин при импорте прицепов и полуприцепов

Кабинет министров Азербайджана определил ставку импортных таможенных пошлин для прицепов, полуприцепов, прочих транспортных средств без двигателя и их запчастей.

Согласно постановлению кабинета министров, опубликованного на сайте правительства, пошлина за импорт каждой единицы прицепов, полуприцепов, прочих транспортных средств без двигателя, чей вес превышает 1,6 тыс. кг, и их запчастей составит 15% от таможенной стоимости товара.

Ранее пошлиной в размере 15% от стоимости облагался лишь импорт прицепов, полуприцепов и прочих транспортных средств без двигателя, вес которых превышал 3,6 тыс. кг.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРИЦЕПЫ, ТАМОЖНЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]