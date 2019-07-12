В Судане задержали 16 действующих и отставных военнослужащих после попытки госпереворота

В Военном совете Судана заявили о задержании 16 действующих и отставных военнослужащих после попытки военного переворота, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Военные ранее объявили о том, что им удалось предотвратить путч.

"Офицеры и солдаты из армии, Нацразведки и Службы безопасности, некоторые из которых уже в отставке, пытались осуществить переворот", - говорится в заявлении главы комитета по безопасности и обороне переходного Военного совета, генерал-лейтенанта Джамаля Омара.

Он отметил, что попытка путча была предпринята для того, чтобы "заблокировать соглашение", которое удалось достигнуть с объединением "Силы за свободу и перемены", представляющим протестующих.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против президента Омара аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

11 апреля он был отстранен от власти и арестован. Аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года. В настоящее время он содержится под стражей, ему предъявлены обвинения в коррупции.

После отстранения Аль-Башира от власти в стране сформировали военный совет для руководства страной на время формирования нового правительства.

Однако в стране продолжились массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. В ходе разгона демонстраций весной и в начале лета погибли свыше 100 человек.

По итогам нескольких раундов переговоров переходный военный совет Судана и оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения о создании в стране совместной властной структуры - Суверенного совета.