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Внешняя политика 12.07.2019 11:26

Вице-премьер Азербайджана представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития

Азербайджан представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития на конференции организации, которая пройдет 15 июля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«Отчет представит вице-премьер Али Ахмедов, возглавляющий Национальный координационный совет по устойчивому развитию», - сообщили в кабинете министров.

Ахмедов отправился с рабочим визитом в США.

Азербайджан станет одной из 14 стран, предоставившей ООН второй отчет об устойчивом развитии. В документе широко отражены реформы в социальной сфере.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы. Для реализации данной программы указом президента Азербайджана создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Ф.Исазаде

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Тэги: ООН, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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