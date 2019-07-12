Вице-премьер Азербайджана представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития

Азербайджан представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития на конференции организации, которая пройдет 15 июля в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«Отчет представит вице-премьер Али Ахмедов, возглавляющий Национальный координационный совет по устойчивому развитию», - сообщили в кабинете министров.

Ахмедов отправился с рабочим визитом в США.

Азербайджан станет одной из 14 стран, предоставившей ООН второй отчет об устойчивом развитии. В документе широко отражены реформы в социальной сфере.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы. Для реализации данной программы указом президента Азербайджана создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Ф.Исазаде