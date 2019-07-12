Москва и Ашхабад работают над вопросом выдачи туркменских загранпаспортов бипатридам - МИД РФ

Власти России и Туркменистана прорабатывают вопрос выдачи туркменских загранпаспортов гражданам, имеющим гражданство двух стран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, в настоящее время совместными усилиями, в координации с туркменскими партнерами решается вопрос документирования паспортами россиян-бипатридов. Действия осуществляются согласованно, в полном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами России и Туркменистана", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

В посольстве РФ в Ашхабаде ранее сообщили "Интерфаксу", что российская сторона не получала от властей Туркмении официальной информации о начале выдачи туркменских загранпаспортов гражданам, имеющим двойное гражданство.

"Мы не получали официальной информации от туркменской стороны о том, что началась паспортизация бипатридов", - заявили в российской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что "официальной информации от местных властей о выдаче туркменских загранпаспортов обладателям российского гражданства также не поступало".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что власти Туркмении начали выдавать туркменские загранпаспорта обладателям российского гражданства.

Россия и Туркмения в 1993 году подписали соглашение о двойном гражданстве, но в 2003 году российские власти согласились прекратить действие этого документа, подписав соответствующий протокол. Отсутствие соглашения не позволяло гражданам Туркмении обращаться за получением российского гражданства, но, как полагали в Москве, его должны были сохранить те, кто его уже получил. Однако, как отмечает "Коммерсант", Ашхабад стал трактовать протокол по-своему, настаивая на том, чтобы от второго гражданства отказались даже те, кто получил его раньше. Тогда в Госдуме РФ отказались ратифицировать протокол, а МИД России заявил, что, пока этого не произошло, соглашение 1993 года сохраняет силу. Поэтому выдачу паспортов соотечественникам посольство РФ продолжало и после 2003 года.

При этом, как отмечает газета, в 2008 году в Туркмении приняли новую конституцию, по которой "за гражданином Туркменистана не признается гражданство другого государства", а в 2013 году еще и произвели замену загранпаспортов. Чтобы получить документ нового образца, было необходимо предъявить справку об отсутствии второго гражданства, что ставило россиян перед крайне непростым выбором. У Туркмении действует безвизовое соглашение лишь с одной страной - Турцией, а значит, для выезда в Россию (равно как и в соседние Узбекистан, Казахстан, Азербайджан) отказавшимся от российского гражданства пришлось бы получать визу.