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СНГ 12.07.2019 11:43

Семьи с детьми, утонувшие при попытке вброд переехать на УАЗе реку в Туве, ехали на отдых к целебному источнику

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил специалистов МЧС и соцработников на место аварии в Бай-Тайгинский район, где в реку опрокинулась машина и погибли 10 человек.

"Сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района 10 человек погибли при попытке переехать реку на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, четверо взрослых и шесть ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем", - написал Кара-оол на своей странице в одной из социальных сетей в пятницу.

Аржаан Дустуг-Хем, более известный как Соленая речка, - известное в Туве место отдыха, где расположены множество лечебных источников. Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее - около 6 км ехать на лошадях либо пешком.

"Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать", - подчеркнул Кара-оол.

Он сообщил, что "срочно направил группу специалистов службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия". В частности, глава республики обязал представителей Минтруда "провести работу социального характера".

Ранее сообщалось, что 12 июля в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия обнаружены тела 10 погибших. Среди погибших - шестеро несовершеннолетних.

Источник в органах здравоохранения республики ранее рассказал "Интерфаксу", что в УАЗе "две семьи ехали на отдых к целебному источнику".

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Тэги: РОССИЯ, ТУВА, ЖЕРТВЫ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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