Семьи с детьми, утонувшие при попытке вброд переехать на УАЗе реку в Туве, ехали на отдых к целебному источнику

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил специалистов МЧС и соцработников на место аварии в Бай-Тайгинский район, где в реку опрокинулась машина и погибли 10 человек.

"Сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района 10 человек погибли при попытке переехать реку на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, четверо взрослых и шесть ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем", - написал Кара-оол на своей странице в одной из социальных сетей в пятницу.

Аржаан Дустуг-Хем, более известный как Соленая речка, - известное в Туве место отдыха, где расположены множество лечебных источников. Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее - около 6 км ехать на лошадях либо пешком.

"Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать", - подчеркнул Кара-оол.

Он сообщил, что "срочно направил группу специалистов службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия". В частности, глава республики обязал представителей Минтруда "провести работу социального характера".

Ранее сообщалось, что 12 июля в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия обнаружены тела 10 погибших. Среди погибших - шестеро несовершеннолетних.

Источник в органах здравоохранения республики ранее рассказал "Интерфаксу", что в УАЗе "две семьи ехали на отдых к целебному источнику".