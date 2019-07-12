Дефляция в Азербайджане в июне составила 0,5%, среднегодовая инфляция ускорилась до 2,5%

Дефляция в Азербайджане в июне 2019 года составила 0,5% против дефляции на уровне 0,4% в мае текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Дефляция в Азербайджане в июне 2019 года составила 0,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак подешевели на 1,1%, тогда как цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги населению в июне не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июня составила 2,5% (на конец мая 2019 года – 2,4%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июня составила 2,7%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3,2%.

Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2018 года составила 2,3%.

Н.Аббасова