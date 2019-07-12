Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Киргизию с государственным визитом осенью, сообщил в пятницу в Бишкеке глава казахстанского правительства Аскар Мамин на встрече с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым в расширенном составе.

"Сегодняшнее заседание проходит в преддверии ожидаемого осенью текущего года государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Киргизию", - сказал Мамин.

Он отметил, что, "это хороша возможность сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, определить перспективы направления взаимодействия".

Глава казахстанского правительства Аскар Мамин прибыл в Киргизию с официальным визитом в пятницу. В рамках визита запланированы несколько встреч и переговоров, в частности восьмое заседание киргизско-казахстанского межправительственного совета, а также встречи глав правительств двух стран в узком и расширенном составах. Мамин также встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщалось, 28 ноября в Бишкеке пройдет встрече глав стран ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.