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12.07.2019 11:49

Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Киргизию с государственным визитом осенью, сообщил в пятницу в Бишкеке глава казахстанского правительства Аскар Мамин на встрече с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым в расширенном составе.

"Сегодняшнее заседание проходит в преддверии ожидаемого осенью текущего года государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Киргизию", - сказал Мамин.

Он отметил, что, "это хороша возможность сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, определить перспективы направления взаимодействия".

Глава казахстанского правительства Аскар Мамин прибыл в Киргизию с официальным визитом в пятницу. В рамках визита запланированы несколько встреч и переговоров, в частности восьмое заседание киргизско-казахстанского межправительственного совета, а также встречи глав правительств двух стран в узком и расширенном составах. Мамин также встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщалось, 28 ноября в Бишкеке пройдет встрече глав стран ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]