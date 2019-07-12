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ТЭК 12.07.2019 11:52

В Турции сообщают о начале поставок С-400 из РФ - Bloomberg

В Турции заявляют в пятницу о начале поставок систем ПВО С-400 из России, передает агентство Bloomberg.

"Турция сообщает о начале поставок С-400 с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении агентства.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]