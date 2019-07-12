В Туве возбудили дело в связи с гибелью десяти человек при попытке пересечь реку вброд на УАЗе

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестерых детей и четырех взрослых в упавшем в реку внедорожнике в Республике Тыва, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Республике Тыва.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в ночь на 12 июля в местечке Одуруг Бай-Тайгинского района местным жителем обнаружена автомашина, внутри которой находилось 10 тел, в том числе шесть несовершеннолетних. Предположительно, люди на автомашине пытались пересечь реку Шуй вброд, в результате чего машина опрокинулась.

"На место происшествия незамедлительно, учитывая труднодоступность местности, где произошло происшествие, на вертолете и специальным автомобильным транспортом отправилась следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов", - сказали в ведомстве.

В СК сообщили, что по прибытии на место следователями будут проведены неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.

"Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России",- заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 12 июля в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия обнаружены тела 10 погибших. Среди погибших - шестеро несовершеннолетних.

Источник в органах здравоохранения республики ранее рассказал "Интерфаксу", что в УАЗе "две семьи ехали на отдых к целебному источнику".

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил специалистов МЧС и соцработников на место аварии в Бай-Тайгинский район, где в реку опрокинулась машина и погибли 10 человек.

"Сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района 10 человек погибли при попытке переехать реку на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, четверо взрослых и шесть ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем", - написал Кара-оол на своей странице в одной из социальных сетей в пятницу.

Аржаан Дустуг-Хем, более известный как Соленая речка, - известное в Туве место отдыха, где расположены множество лечебных источников. Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее - около 6 км ехать на лошадях либо пешком.

"Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать", - подчеркнул Кара-оол.

Он сообщил, что "срочно направил группу специалистов службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия". В частности, глава республики обязал представителей Минтруда "провести работу социального характера".