Россия доставила в Турцию первую партию компонентов С-400

На авиабазу Мюртед под Анкарой в пятницу доставлены первые компоненты зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило Министерство обороны Турции.
"Процесс доставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начался", - говорится в сообщении.
"В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРК С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - отметили в Минобороны Турции.
Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Осаке на саммите G20 заявлял, что власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России С-400. "В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - сказал Эрдоган.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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