Азербайджан в I полугодии увеличил промпроизводство на 1,8%

Объем промышленного производства в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составил 23,6 млрд манатов, что на 1,8% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в отчетный период составил 15,7%.

В I-ом полугодии 69,5% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 25,6% - перерабатывающую, 4,2% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-июнь 2019 года рост зафиксирован в производстве продукции деревообработки и изделий из дерева (в 2,2 раза), прицепов и полуприцепов (на 83,6%), напитков (65,2%), продукции текстильной промышленности (51,2%), готовой металлической продукции (47,1%), изделий из резины и пластмассы (30,8%), химпродукции (30,4%), картона и бумаги (28,6%), в производстве мебели (27,7%), в установке и ремонте машин и оборудования (20,6%), в производстве продукции пищевой промышленности (20%), табачной продукции (14,2%), полиграфической продукции (10,6%), машин и оборудования (10%), компьютеров, электроники и оптической продукции (10%), стройматериалов (8,9%), продукции фармацевтической промышленности (5,7%), одежды (3,3%), кожи, кожаных изделий и обуви (2%), прочих транспортных средств (1,8%).

Спад за отчетный период имел место в производстве нефтепродуктов (на 1,5%), электрооборудования (8%), продукции металлургической промышленности (18,2%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства в I-ом полугодии 2019 года составил 2,8%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 7,4%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2018 году составил 47,7 млрд манатов, что на 1,5% больше показателя 2017 года.

Н.Аббасова