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Бизнес и законодательство 12.07.2019 12:23

Украинская Power Pro рассчитывает создать в Азербайджане СП по производству спортивного питания и средств гигиены

Украинский производитель спортивного питания и предметов по уходу за собой «Power Pro» планирует наладить в Азербайджане совместное производство данной продукции.

«Power Pro заинтересована в деятельности в Азербайджане. В связи с этим компания готова рассмотреть предложения по сотрудничеству с азербайджанскими компаниями для организации производства в нашей стране спортивной продовольственной продукции и предметов ухода за собой», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Компания «Power Pro» работает на рынке с 2012 года. Под брендом«Power Pro»сегодня выпускается более 200 позиций спортивного питания –протеины, гейнеры, батончики, аминокислотные комплексы, жиросжигатели, заменители питания и другие полезные продукты. Они позволяют обеспечиватьсбалансированный рацион питания, быстро восстанавливаться после нагрузок, сокращать недостаток незаменимых питательных веществ, создать оптимальный метаболический фон, сохранять и поддерживать здоровье.

Также компания выпускаетвлажные полотенца и разнообразные средства по уходу за собой, которые позволяют заботиться о гигиене в различных условиях.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, СП, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]