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ТЭК 12.07.2019 12:28

Продление сделки ОПЕК+ не меняет фундаментальный прогноз перенасыщенности рынка - МЭА

Решение о продлении сделки ОПЕК+ до марта 2020 года улучшает управляемость, но не меняет фундаментального прогноза о перенасыщенности рынка, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

По расчетам агентства, в июне страны ОПЕК выполняли сделку на 128%, а страны не-ОПЕК - на 98%.

"Основной посыл данного отчета, что в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. б/с. Наши последние данные показывают избыток нефти во втором квартале 2019 года в объеме 500 тыс. б/с по сравнению с ожиданиями дефицита в 500 тыс. б/с", - пишет МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]