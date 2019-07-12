Греция борется с последствиями сильного шторма на Халкидиках

Греческие экстренные службы продолжают бороться с последствиями шторма, ударившего в ночь на четверг по полуострову Халкидики, сообщает в пятницу газета "Катимерини".
После того, как на полуострове накануне объявили чрезвычайное положение, премьер-министр Кириакос Мицотакис отменил все ранее запланированные встречи, чтобы находиться в постоянном контакте с региональными властями.
Министр внутренних дел Панайотис Теодорикакос и министр сельскохозяйственного развития и продовольствия Макис Воридис объявили, что Афины готовы выделить более 500 тыс. евро на восстановительные работы на полуострове.
Мицотакис также распорядился принять необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы европейского номера службы экстренной помощи 112.
Генеральный секретариат гражданской защиты и региональные власти на севере Греции приведены в состояние повышенной готовности с вечера среды, когда национальная метеорологическая служба предупредила о возможном ухудшении погоды в центральной и северной части республики.
Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова, являющегося популярным у туристов летним направлением. Поваленные ветром деревья нанесли урон автомобилям. Шквалистый ветер переворачивал столики в местных кафе, шезлонги и зонтики на пляжах.
Как сообщалось ранее, по меньшей мере семь человек погибли. Среди них двое - россияне. Также порядка 30 получили ранения. Двое россиян - отец и сын погибли от упавшего на них дерева. Также погибла супружеская пара из Чехии и мать с сыном из Румынии.
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