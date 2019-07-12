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Регион 12.07.2019 14:13

Россия может предложить Турции много современного оружия, помимо С-400 - Клинцевич

У России есть разные виды современного оружия, помимо С-400, и Москва готова развивать военно-техническое сотрудничество с Турцией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"У нас много современного вооружения, которым могут заинтересоваться. Для этого мы проводим ежегодные форумы-выставки "Армия". Любая страна - а участников этого форума уже под сотню - имеет возможность заключить контракт, посмотреть, апробировать, провести ходовые испытания любого типа вооружения и приобрести. Всё зависит от того, какой суммой, какого размера, каким контрактом хотят оперировать в том числе и турки. Двери открыты", - сказал Клинцевич "Интерфаксу", отвечая на вопрос, готова ли Россия развивать ВТС с Турцией.

В пятницу стало известно о начале поставок Турции российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, АССОРТИМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]