PASHA Bank расширяет филиальную сеть в регионах

Филиал азербайджанского «PASHA Bank» начал функционировать в городе Губа.
«12 июля в г. Губа состоялось официальное открытие нового филиала PASHA Bank. Филиал ориентирован на обслуживание представителей корпоративного сектора, сектора малого и среднего бизнеса и физических лиц, являющихся держателями зарплатных карт PASHA Bank», - отмечается в сообщении банка.
«Открывая новый филиал в Губе, PASHA Bank ставит перед собой цель обеспечить деловых людей, ведущих свою деятельность в этом и близлежащих регионах, доступом к широкой линейке самых современных банковских продуктов и услуг. Особый потенциал мы видим в сотрудничестве с представителями малого и среднего бизнеса этого региона, которым мы можем предложить выгодные условия для устойчивого и успешного развития своего бизнеса, в числе которых – специальные тарифные пакеты под каждый вид бизнеса, факторинг и другие продукты и услуги», - сказал член правления, главный операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджев.
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.
А.Мамедов
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