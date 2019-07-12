Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 12.07.2019 13:46

PASHA Bank расширяет филиальную сеть в регионах

Филиал азербайджанского «PASHA Bank» начал функционировать в городе Губа.

«12 июля в г. Губа состоялось официальное открытие нового филиала PASHA Bank. Филиал ориентирован на обслуживание представителей корпоративного сектора, сектора малого и среднего бизнеса и физических лиц, являющихся держателями зарплатных карт PASHA Bank», - отмечается в сообщении банка.

«Открывая новый филиал в Губе, PASHA Bank ставит перед собой цель обеспечить деловых людей, ведущих свою деятельность в этом и близлежащих регионах, доступом к широкой линейке самых современных банковских продуктов и услуг. Особый потенциал мы видим в сотрудничестве с представителями малого и среднего бизнеса этого региона, которым мы можем предложить выгодные условия для устойчивого и успешного развития своего бизнеса, в числе которых – специальные тарифные пакеты под каждый вид бизнеса, факторинг и другие продукты и услуги», - сказал член правления, главный операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджев.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, ФИЛИАЛ


Похожие новости


Азербайджанский Kapital Bank планирует открыть полностью цифровой филиал PASHA Bank расширяет филиальную сеть в Баку Kapital Bank открыл новый филиал на севере Азербайджана Bank BTB расширяет филиальную сеть AccessBank расширяет филиальную сеть в регионах Азербайджана Kapital Bank открыл в Баку филиал Карточного Центра

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]