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СНГ 12.07.2019 14:30

После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

Разговор президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, состоявшийся накануне, был прагматичным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается атмосферы разговора. Это был первый разговор, такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Пресс-секретарь напомнил, что по итогам телефонного разговора Кремлем было распространено соответствующее заявление. "Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам", - сказал Песков.

Накануне Песков сообщил о разговоре между российским и украинским президентами, состоявшемся по инициативе Киева.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]