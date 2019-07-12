После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

Разговор президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, состоявшийся накануне, был прагматичным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается атмосферы разговора. Это был первый разговор, такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Пресс-секретарь напомнил, что по итогам телефонного разговора Кремлем было распространено соответствующее заявление. "Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам", - сказал Песков.

Накануне Песков сообщил о разговоре между российским и украинским президентами, состоявшемся по инициативе Киева.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.